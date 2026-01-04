Президент Колумбии причислил Трампа к клану педофилов

Президент США Дональд Трамп состоит в «клане педофилов». Такое заявление сделал президент Колумбии Густаво Петро, передает Viory.

«Клан педофилов хочет уничтожить нашу демократию. Чтобы список Эпштейна не был обнародован, они посылают военные корабли убивать рыбаков и угрожают нашему соседу [Венесуэле] вторжением из-за его нефти», — заявил колумбийский президент.

До этого стало известно, что Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий США в Венесуэле. Помимо этого, Петро прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и «тесные связи с ним».

Президент Колумбии ответил на предостережение Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением Густаво Петро. Американский политик отметил, что в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».