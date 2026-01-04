Раскрыты детали подготовки США к захвату Мадуро

Перед захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро небольшая команда ЦРУ несколько месяцев находилась в Венесуэле, отслеживая маршруты и привычки венесуэльского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, работа ЦРУ над данной операцией началась еще в августе и дала «исключительную информацию об образе жизни Мадуро, что позволило без труда его задержать».

Также отмечается, что американский спецназ проходил подготовку к операции по захвату Мадуро на точной копии дома венесуэльского лидера.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон перед операцией изучил пищу, питомцев, одежду президента Венесуэлы и другие детали его быта.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.