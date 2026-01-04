В Турции прокомментировали сообщения о якобы ультиматуме Трампа Мадуро

Турецкие власти заявили об отсутствии у них информации о якобы направленном президентом США Дональдом Трампом ультиматуме главе Венесуэлы Николасу Мадуро с предложением уйти в отставку и уехать в изгнание в Турцию. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, «такой информации нет, неизвестно, откуда она могла появиться». Это заявление стало реакцией на публикацию газеты New York Times, которая, ссылаясь на источники в переговорах, сообщила, что Мадуро в конце декабря отклонил такое предложение от администрации Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о проведении 3 января военной операции в Венесуэле, в результате которой, по его словам, Николас Мадуро и его супруга были захвачены. Сообщалось о взрывах в столице Каракасе и возможных жертвах.

Текущее местонахождение Мадуро официально не подтверждено властями Венесуэлы. Трамп опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, задержанный лидер находится на борту американского корабля. Американские телеканалы также транслировали прибытие в Нью-Йорк самолета, с которого под усиленной охраной вывели людей, внешне похожих на Мадуро и его жену.