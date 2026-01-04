В Дании испугались за Гренландию после атаки США на Венесуэлу

Датский дипломат Йеспер Мёллер Серенсен потребовал от США уважать территориальную целостность страны, включая Гренландию.

Об этом он написал в Х.

«Мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — заявил он.

Поводом стала публикация супруги высокопоставленного советника Белого дома Стивена Миллера, разместившей карту с окрашенной в цвета США Гренландией и подписью «скоро».

Дипломат напомнил, что США и Дания являются союзниками по НАТО. Ранее британская Guardian писала, что следующей целью Вашингтона после Венесуэлы может стать Дания.

Напомним, США объявили об успешной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который вскоре предстанет перед американским судом. Временное правительство страны во главе с вице-президентом Дельси Родригес осудило агрессию и намерено добиваться созыва Совета Безопасности ООН.