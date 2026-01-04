Власти Берлина объявили режим ЧС

Сенат Берлина объявил режим чрезвычайной ситуации после отключения электричества в нескольких районах города, вызванного поджогом кабелей.

Об этом сообщили в Управлении сената по внутренним делам и спорту.

Соответствующее решение приняла сенатор Ирис Шпрангер. Этот правовой режим позволяет без лишних проволочек привлечь к устранению последствий катастрофы бундесвер, федеральную полицию или гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Берлине 50 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за пожара на кабельном мосту.

Ответственность за блэкаут взяла на себя леворадикальная группировка «Вулкан».