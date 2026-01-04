Власти Берлина объявили режим ЧС из-за отключения электричества
Сенат Берлина объявил режим чрезвычайной ситуации после отключения электричества в нескольких районах города, вызванного поджогом кабелей.
Об этом сообщили в Управлении сената по внутренним делам и спорту.
Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как несколько районов на юго-западе города остались без электричества из-за поджога кабелей.
Соответствующее решение приняла сенатор Ирис Шпрангер. Этот правовой режим позволяет без лишних проволочек привлечь к устранению последствий катастрофы бундесвер, федеральную полицию или гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Берлине 50 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за пожара на кабельном мосту.
Ответственность за блэкаут взяла на себя леворадикальная группировка «Вулкан».