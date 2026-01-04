«Трампу до лампочки право»: Боррель предсказал хаос в Венесуэле
Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с жесткой критикой президента США Дональда Трампа из-за нападения на Венесуэлу и захвата президента Николаса Мадуро.
По словам Борреля, Соединенные Штаты мастерски дестабилизируют обстановку военными методами, но совершенно не способны к эффективному политическому управлению.
Экс-глава дипломатии ЕС подчеркнул, что похищение Николаса Мадуро является незаконным актом, и задался вопросом, как далеко готов зайти нынешний лидер США.
«Что еще должен сделать Трамп, чтобы продемонстрировать, что Соединенные Штаты больше не являются нашим большим союзником?» — добавил Боррель.
Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу
Также он задал пугающий вопрос о том, что бы европейцы стали делать, если бы "завтра американские морские пехотинцы высадились в Гренландии?".