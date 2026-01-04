В Италии раскритиковали заявление фон дер Ляйен о событиях в Венесуэле

Итальянская газета L’AntiDiplomatico подвергла резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное после ударов США по Венесуэле.

В статье издание присуждает фон дер Ляйен «приз за самое недостойное заявление», утверждая, что она назвала военные действия США «демократическим переходом». Такая позиция вызвала осуждение со стороны итальянских журналистов.

Поводом для реакции стало заявление президента США Дональда Трампа о проведении в Венесуэле военной операции, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга.

Фон дер Ляйен: ЕК поддерживает мирную передачу власти в Венесуэле

Генпрокурор США сообщила о скором суде над Мадуро, которому грозит до четырех пожизненных сроков. Временные власти Венесуэлы расценили действия США как попытку захвата природных ресурсов страны, заявили о жертвах среди мирных жителей и военных и потребовали срочного заседания Совета Безопасности ООН. Врио главы государства назначена вице-президент Дельси Родригес.