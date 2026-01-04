Мадуро отказался от ультиматума Трампа об отставке и изгнании

Глава Венесуэлы Николас Мадуро отклонил ультиматум американского президента Дональда Трампа. Согласно информации New York Times, ему было предложено добровольно покинуть свой пост и уехать в изгнание в Турцию.

Это произошло в конце минувшего года, говорится в материале. Как сообщает издание со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах, Мадуро отказался от этих условий.

Ранее американские чиновники рассматривали венесуэльского вице-президента Делси Родригес в качестве возможного временного преемника Мадуро. По данным источников NYT, посредники убедили администрацию США, что с Родригес возможна более профессиональная работа в вопросах будущих инвестиций в энергетический сектор страны.

Данная публикация появилась на фоне заявлений Дональда Трампа от 3 января о проведении США военной операции в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро и его супруга были захвачены. Ряд СМИ сообщал о взрывах в Каракасе и возможных жертвах.