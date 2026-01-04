Назначение бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* на должность главы Офиса президента страны может свидетельствовать о его шансах стать преемником лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила газета The Washington Post.

Журналисты отметили, что Зеленский нашел «еще одного сильного человека в стиле Андрея Ермака» для роли, более похожей на вице-президента, чем на должность главы офиса. Кандидатуру Буданова* поддержали в Белом доме, где его считают более «реалистичным и трезвым» человеком относительно мирных переговоров в сравнении с Ермаком, который занимал пост главы Офиса президента до него.

— Буданов* будет отличаться от Ермака тем, что у него есть шанс стать преемником. Зеленский даже может рассматривать Буданова* как первый шаг к проекту «Преемник» с личными гарантиями, — передает газета.

СМИ оценили роль Буданова* в российско-украинских переговорах

2 января Кирилл Буданов* сообщил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Он назвал назначение на этот пост «честью и ответственностью».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.