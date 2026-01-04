Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль во временном управлении Венесуэлой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Собеседник агентства заявил, что Марко Рубио, известный своей многолетней жесткой критикой правительств Уго Чавеса и Николаса Мадуро, вероятно, возглавит этот процесс.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, пообещал, что о народе Венесуэлы «позаботятся», а страна получит «надлежащее руководство». Он также сообщил, что Вашингтон уже формирует команду для временного управления.

3 января Дональд Трамп заявил о проведении США военной операции в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Ряд СМИ сообщал о взрывах в Каракасе и причастности спецподразделения Delta Force. Как утверждалось, жертвами атаки могли стать не менее 40 человек.

Как ранее сообщил американский сенатор Майк Ли, госсекретарь США Марко Рубио не ожидает дальнейших ударов США по Венесуэле. В соцсети X Ли рассказал, что пообщался с Рубио по телефону. Из разговора сенатор сделал вывод, что военная операция продлеваться не будет.