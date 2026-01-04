В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

Проведение военной операции США против Венесуэлы и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро не связаны с защитой демократии или борьбой с наркотрафиком, а отражают стремление американского президента Дональда Трампа по контролю над нефтяным сектором.

Об этом заявила бывший вице-президент США Камала Харрис в социальной сети X.

«Речь идет не о наркотиках или демократии. Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального силовика. Если бы его волновало что-то из этого, он бы не помиловал осужденного наркоторговца и не оттеснил бы на второй план законную оппозицию Венесуэлы, заключая сделки с приспешниками Мадуро», — написала она.

При этом Харрис отметила, что действия Трампа в отношении Венесуэлы не делают Америку «ни безопаснее, ни сильнее», а являются незаконными и безрассудными.

Трампа назвали «главарем четвертого Рейха»

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.