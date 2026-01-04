СМИ раскрыли детали операции США в Каракасе

США в ночь на 3 января провели военную операцию в Каракасе, нанесли удар по ряду объектов и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Газета The New York Times раскрыла детали операции, включая то, почему была выбрана именно эта дата.

© Российская Газета

Сообщается, что группа агентов ЦРУ еще в августе тайно проникла в Венесуэлу и занималась сбором информации о Николасе Мадуро. Они отслеживали его перемещения, используя в том числе дроны-невидимки. Таким образом, шпионам удалось составить точный распорядок дня президента Венесуэлы, выяснить, что он ест и даже каких животных содержит.

"Эта информация имела решающее значение для последующей военной операции - предрассветного рейда спецназовцев армейского подразделения "Дельта", - отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Анатолий Вассерман объяснил, что ждать России после дерзости США в Венесуэле

Как выяснилось, в штате Кентукки была построена точная копия одной из резиденций Мадуро, которую спецназовцы тренировались штурмовать. Президент Венесуэлы постоянно перемещался между 6 - 8 местами, поэтому отряду "Дельта" нужно было застать его в тот момент, когда он находился именно в том комплексе, который они готовились атаковать. А в преддверии рейда США перебросили в регион большое количество самолетов, вертолетов, беспилотников.

Окончательное решение о проведении операции по захвату Мадуро было принято в конце декабря, после того как тот отказался покинуть страну и уехать в Турцию, такой вариант предлагали ему США.

Президент США Дональд Трамп предлагал американским военным начать операцию уже 25 декабря, но оставил точное время ее проведения на усмотрение Пентагона. Изначально операцию хотели провести во время католического Рождества, поскольку в этот период многие венесуэльские военные находились в отпусках. Однако из-за плохой погоды ее отложили на несколько дней. На этой неделе ситуация изменилась, открыв "окно возможностей" для нанесения ударов. По словам одного из американских чиновников, если бы погода не улучшилась, миссия могла быть отложена до середины января.

"Окончательное разрешение на операцию было отдано Трампом в 22:46 в пятницу", - пишет The New York Times.

К тому моменту часть воздушных средств уже поднялась в воздух, то есть военные начали действовать еще до получения президентского указа. Трамп со своими помощниками и министрами в тот момент находился в своей резиденции Мар-а-Лаго. Ему сообщили, что свяжутся с ними для получения окончательного разрешения около 22:30, что в итоге и произошло.

Сама операция в Венесуэле началась с кибератаки, в ходе которой значительная часть Каракаса погрузилась во тьму, что позволило самолетам, беспилотникам и вертолетам приблизиться незамеченными.

Затем с самолетов были нанесены удары по радиолокационным и зенитным батареям. Несмотря на подавление венесуэльской ПВО, американские вертолеты попали под обстрел, когда приблизились к резиденции Мадуро около 2 часов ночи. Один из вертолетов был подбит. Два американских чиновника заявили, что в ходе операции пострадало около полудюжины солдат.

На место спецназ доставили вертолеты 160-го полка специальной авиации, который специализируется на проведении операций на малых высотах и в ночное время, таких как высадка, эвакуация и рейды. В последние месяцы подразделение проводило, как заявили в Пентагоне, тренировочные миссии у побережья Венесуэлы.

Сообщается, что спецназу потребовалось три минуты после того, как они взорвали входную дверь, чтобы пройти через здание к месту нахождения Мадуро. По словам Трампа, президент Венесуэлы пытался укрыться в специальном помещении, но не успел, его перехватили американские военные до того, как он закрыл стальную дверь. Кстати, военных сопровождал переговорщик ФБР по освобождению заложников на случай, если бы Мадуро заперся в безопасной комнате или отказался сдаться.

К 4:29 утра Мадуро и его жена уже были доставлены вертолетами на борт корабля "Иводзима" в Карибском море. Он находился примерно в 160 километрах от побережья Венесуэлы во время операции. Затем супругов перевезли на базу ВМС США в Гуантанамо, а оттуда на борту Boeing 757 доставили в Нью-Йорк.

Так завершилась операция "Абсолютная решимость". Интересно, что во время пресс-конференции Трамп дал ей другое название - "Полуночный молот".