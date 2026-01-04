Колумбия созвала заседание СБ ООН по Венесуэле

Колумбия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также запросила проведение чрезвычайного совещания Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встречи глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в связи с захватом американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом, как сообщает РИА Новости, в ходе пресс-конференции заявила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

"Колумбия созвала заседание Совета безопасности ООН на понедельник. Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ и встречи глав МИД стран СЕЛАК, в котором Колумбия является председателем", - цитирует ее агентство.

Напомним, в субботу США провели военную операцию в Каракасе, в ходе которой нанесли удары по ряду объектов, а также захватили лидера страны и его супругу и вывезли их из Венесуэлы.