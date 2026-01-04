Зеленский допустил неприличную оговорку на встрече с европейскими чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский допустил оговорку во время встречи с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран, заявив, что надеется на «встречу с сексом» в Париже. Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский, выступая на английском, произнес sex scene (сцена секса) вместо sixth (шестое число), имея в виду следующую дату встречи коалиции желающих.

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса (sex scene вместо sixth. — «Газета.Ru») в Париже», — оговорился Зеленский.

Заседание так называемой коалиции желающих прошло в Киеве 3 января. Во встрече коалиции приняли участие представители ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Зеленский отчитался о встрече с «коалицией желающих»

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для страны. По его словам, гарантии должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения.