Трамп допустил военные операции против трех стран

Президент США Дональд Трамп, комментируя недавнюю операцию по задержанию главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о потенциальной возможности военных действий еще против трех стран. Речь идет о Кубе, Колумбии и Мексике, передает Axios.

В своих высказываниях Трамп подверг резкой критике руководство этих государств. В частности, Кубу он назвал «страной-неудачником», заявив о намерении «помочь народу» как на острове, так и беженцам.

Президента Колумбии Густаво Петро Трамп обвинил в причастности к наркоторговле, утверждая, что в стране действуют «как минимум три крупных фабрики кокаина». Мексику, по словам Трампа, «контролируют наркокартели», а не избранный президент Клаудия Шейнбаум, которая, как он заявил, отклонила предложение США «уничтожить картели».

3 января 2026 года США провели военную операцию в Каракасе, в результате которой Николас Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в Нью-Йорк для суда. Трамп заявил о переходном управлении США Венесуэлой.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес и.о. главы государства. Операция вызвала резкое осуждение со стороны России, призвавшей освободить Мадуро.