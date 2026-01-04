США совершили атаку на Венесуэлу под надуманным предлогом. На это указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано», — подчеркнул он.

Дэвис отметил, что обстоятельства нападения на латиноамериканскую страну говорят сами за себя. Он также добавил, что если бы подобное было совершено против США, то в Вашингтоне вряд ли молчали бы.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что причиной атаки США на Венесуэлу стала именно нефть, а не обвинения в наркотерроризме и коррупции. По ее мнению, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро представляет собой попытку Вашингтона оказать давление на все страны Латинской Америки.