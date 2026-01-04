В США объяснили жесткие условия после задержания Мадуро

Американские силовики при этапировании захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевозили его как опасного заключенного. Об этом сообщили журналисты газеты New York Times.

© Лента.ру

По данным издания, при транспортировке Мадуро на него надели затемненную маску, наручники и, по всей видимости, наушники с шумоподавлением. Данные меры безопасности являются типичными для армии США при передаче опасных заключенных.

Сотрудники безопасности, замеченные рядом на фото с Маудро, могут быть представителями Управления по борьбе с наркотиками, входящем в структуру Минюста США.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове. Политик был в сопровождении более десятка агентов ФБР.

Как выяснилось вскоре, президента Венесуэлы окружили вертолеты и бронетехника при его транспортировке в Управление по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. В городе расставили патрули из силовиков, движение машин и пешеходов оказалось перекрыто.