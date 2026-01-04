В США предупредили о последствиях атаки на Венесуэлу для Трампа

Атака США на Венесуэлу и похищение ее президента Николаса Мадуро может создать прецедент, способный обернуться против американского лидера Дональда Трампа. О возможных последствиях операции предупредил бывший посол США в Саудовской Аравии Чарльз Фриман в интервью ТАСС.

«Речь идет о грубейшем нарушении международного права и суверенного иммунитета глав государств и правительств. Это акт бандитизма, подтверждающий, что США в международном плане стоят вне закона. И это создает прецедент, который вполне может обернуться против Трампа», — сказал он.

Трампа предупредили о сокрушительных последствиях из-за захвата Мадуро

По его словам, Трамп этим действием нарушил и конституцию США. При этом похищение Мадуро может оставить латиноамериканскую страну без власти, что приведет к «усугублению созданной им катастрофы».

Ранее Трамп заявил, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения Вашингтона с Москвой. Он добавил, что никогда не обсуждал фигуру Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.