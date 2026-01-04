Камала Харрис раскритиковала Трампа за действия США против Венесуэлы

Бывшая вице-президент США Камала Харрис предупредила, что действия американских властей против Венесуэлы, включая похищение президента Николаса Мадуро, могут привести к хаосу, последствия которого лягут на американские семьи.

В своём посте в социальной сети X она провела параллель с прошлыми военными авантюрами, которые, по её словам, преподносились как проявление силы, но оборачивались хаосом и тяжёлыми издержками для граждан США.

Харрис заявила, что шаги президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы не укрепляют безопасность или мощь Америки, а являются незаконными и безрассудными. Она обвинила Трампа в том, что его мотивацией являются нефтяные интересы и стремление играть роль «регионального диктатора», добавив, что американский народ устал от подобной лжи.

Кроме того, Харрис отметила, что Трамп подвергает опасности американских военнослужащих, тратит миллиарды долларов, дестабилизирует Карибский регион и не предоставляет ни законных оснований для операции, ни плана выхода из неё, ни каких-либо внутренних выгод для страны.

Ранее сообщалось, что тысячи туристов застряли на Карибах после ударов США по Венесуэле.