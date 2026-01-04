Американский лидер Дональд Трамп представит военную операцию, развернутую против Венесуэлы, как внешнеполитический успех во время грядущего послания «О положении страны» перед Конгрессом США. С таким мнением выступил эксперт центра латиноамериканских исследований Юго-Западного университета науки и технологий Цуй Чжунчжоу, передает РИА Новости.

По словам специалиста, скоро Трамп должен выступить с посланием перед конгрессменами. На этом фоне президенту США необходимы внешнеполитические действия с ощутимыми результатами, чтобы показать свои способности к управлению.

На следующем этапе Америка рассмотрит два ключевых вопроса. Первый связан с тем, как подорвать существующую структуру политической власти в Венесуэле. Второй вызван озабоченностью Вашингтона выборами в республике для поддержки нового марионеточного режима.

Ранее обозреватели китайского агентства Xinhua заявили, что именно продемонстрировала атака США на Каракас. Как считают авторы, действия американцев «недвусмысленно демонстрируют» всему миру, кто «является истинным нарушителем международного права».