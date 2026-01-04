На Украине заметили интересную деталь в сообщении о вводе войск Франции и Британии

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратил внимание на интересную деталь в сообщении о готовности Франции и Великобритании разместить войска на территории страны. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

Политик прокомментировал публикацию немецкого журнала Die Welt, в которой говорилось о согласии Лондона и Парижа отправить военный контингент на Украину без мандата Евросоюза (ЕС) или ООН, но «по приглашению» Киева.

«Это очень интересная деталь, потому что размещение на территории Украины иностранных войск, согласно Конституции, которую вдруг зауважал Зеленский, возможно только после решения Верховной Рады по обращению президента», — отметил он.

Зеленский раскрыл, армии каких стран хочет видеть на Украине

Дубинский также задался вопросом, понимают ли парламентарии, к чему может привести такой шаг. Он подчеркнул, что размещение иностранных войск в стране стало бы «смертельным упражнением».

По данным Die Welt, европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Уточнялось, что отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Киева.