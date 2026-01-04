В Китае назвали причины успеха операции США в Венесуэле

Lenta.ru

Преимущества в области разведки, а также использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушную оборону Венесуэлы, позволили Соединенным Штатам провести успешную операцию внутри латиноамериканского государства. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Ван Юфэй, его слова приводит газета Global Times.

В Китае назвали причины успеха операции США в Венесуэле
© Global Look Press
«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — объяснил он.

Стал известен первоначальный план США по Венесуэле

Военный эксперт Чжан Цзюньшэ также высказался о преимуществе Штатов в сфере разведки.

«США имеют опыт использования своих спецслужб, таких как ЦРУ, для сбора разведывательной информации, включая подкуп военных командиров или чиновников, обладающих информацией о целях миссий», — указал он.

Ранее ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал, что США могут потребовать от правительства Венесуэлы предоставить доступ к ресурсам и отказаться от сотрудничества с РФ.