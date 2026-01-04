В Китае назвали причины успеха операции США в Венесуэле

Преимущества в области разведки, а также использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушную оборону Венесуэлы, позволили Соединенным Штатам провести успешную операцию внутри латиноамериканского государства. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Ван Юфэй, его слова приводит газета Global Times.

«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — объяснил он.

Стал известен первоначальный план США по Венесуэле

Военный эксперт Чжан Цзюньшэ также высказался о преимуществе Штатов в сфере разведки.

«США имеют опыт использования своих спецслужб, таких как ЦРУ, для сбора разведывательной информации, включая подкуп военных командиров или чиновников, обладающих информацией о целях миссий», — указал он.

Ранее ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал, что США могут потребовать от правительства Венесуэлы предоставить доступ к ресурсам и отказаться от сотрудничества с РФ.