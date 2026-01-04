Стало известно о содержании Мадуро в СИЗО

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, предположительно, будут находиться в следственном изоляторе отдельно друг от друга. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мадуро должен будет предстать перед федеральным судом на следующей неделе. Речь будет идти о делах, связанных с хранением наркотиков и оружия. Представить интересы политика уже стремятся топовые адвокаты, к тому же он достаточно обеспеченный человек, поэтому сможет потратить большие суммы для серьезной команды защитников.

Мадуро в наручниках пожелал всем доброй ночи и поздравил с Новым годом

По данным канала, дело будет иметь огромный общественный резонанс, а известные адвокаты по уголовным делам любят участвовать в громких делах. Старший юридический аналитик Эли Хониг отметил, что дело может включать в себя новые аргументы, применяемые в сфере международного и конституционного права, которые хотели бы представить адвокаты.

Ранее сообщалось, что схваченного американскими спецназовцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис Управления по борьбе с наркотиками Нью-Йорка. На одном из видео лидер Боливарианской республики проходит мимо камер и поздравляет всех Новым годом.