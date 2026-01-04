В США рассказали о сигнале Трампа России в Венесуэле

Атака США на Венесуэлу и последующее похищение ее президента Николаса Мадуро снова показали России, что Западу не следует доверять. О посланном России сигнале рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

© Лента.ру

«США не обращают внимание на международное право. Теперь Россия и Китай еще раз убедились в том, что Западу нельзя доверять. Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия», — сказал он.

По его мнению, РФ и КНР не оставят эту акцию США без внимания и окончательно осознают тот факт, что договоренности с Вашингтоном бесполезны.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что после похищения Мадуро США контролируют будущее Венесуэлы.