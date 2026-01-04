Мадуро в наручниках пожелал всем доброй ночи и поздравил с Новым годом

Схваченного американскими спецназовцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис Управления по борьбе с наркотиками Нью-Йорка. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На одном из видео видно, как похищенный лидер Боливарианской республики проходит мимо камер, и говорит: «Доброй ночи, счастливого Нового года».

Мадуро окружили вертолеты и бронетехника

Мадуро привезли на авиабазу национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке ранее 4 января. Его вывели из самолета в наручниках и с мешком на голове.