Глава Пентагона ответил на вопрос о будущем Венесуэлы

США контролируют будущее Венесуэлы после проведения операции по захвату президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Петагона Пит Хегсет в разговоре с телеканалом CBS.

Он подчеркнул, что теперь Вашингтон устанавливает условия управления Венесулой.

«Президент [Дональд] Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги... мы будем контролировать то, что произойдет дальше», — сказал Хегсет.

Стал известен первоначальный план США по Венесуэле

Ранее стало известно, что основным планом США по Венесуэле несколько месяцев была добровольная отставка Мадуро. Отмечалось, что венесуэльский политик ожидал переговоры, а не «эвакуацию».