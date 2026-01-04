Стал известен первоначальный план США по Венесуэле

© Геннадий Черкасов

Администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких месяцев рассматривала добровольную отставку главы Венесуэлы Николаса Мадуро в качестве основного плана действий в отношении страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на нескольких советников американского лидера.

Согласно опубликованной информации, Мадуро был готов к диалогу, но не соглашался на «эвакуацию», то есть насильственное отстранение от власти. Издание отмечает, что взаимодействие с действующими должностными лицами в Каракасе продолжится, при этом не исключена возможность новых атак со стороны США.

Кроме того, чиновник администрации Трампа сообщил, что планируются консультации с руководителями нефтяных компаний по вопросу наращивания добычи нефти в Венесуэле.

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

Ранее сообщалось, что Мадуро поместят в изолятор с P.Diddy и сообщницей Эпштейна.

