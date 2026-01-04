Мадуро окружили вертолеты и бронетехника

Кортеж с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заехал на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке (DEA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

© Лента.ру

Как уточняется, в составе кортежа есть бронетранспорт. При этом в небе кружат два вертолета.

Самого венесуэльского лидера журналисты не увидели. Предполагается, что сначала он прибудет в антинаркотическое управление, а после этого будет доставлен на вертолете в Метрополитенский центр предварительного заключения, расположенный в Бруклине. Это учреждение станет местом его содержания на период расследования.

Раскрыто место содержания Мадуро

В Нью-Йорке перекрыли движение машин и пешеходов. Кроме того, в городе расставлены патрули из правоохранителей.

Ранее стало известно, что Мадуро будет содержаться в тюрьме с рэпером Пи Дидди и продюсером Эпштейна. Это место уже прозвали «адом на земле» из-за своих суровых условий. По данным СМИ, судьи даже отказывались отправлять туда осужденных.