В похищении Мадуро увидели пользу для России

Пока президент США Дональд Трамп занят Венесуэлой, Россия имеет возможность завершить конфликт на Украине на своих условиях. Пользу в похищении венесуэльского лидера Николаса Мадуро для РФ увидел бывший американский полковник Дуглас Макгрегор в статье для Responsible Statecraft.

«Фактически, администрация Трампа, скорее всего, тихо откажется от этих усилий [по урегулированию на Украине], в то время как Москва полностью сосредоточится на прекращении войны на Украине на своих собственных условиях», — считает он.

По мнению автора, похищение Мадуро также поможет Трампу отвлечь внимание мировой общественности от неудачных попыток навязать России невыгодное ей соглашение по Украине.

Ранее Трамп заявил, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения Вашингтона с Москвой. Он добавил, что никогда не обсуждал фигуру Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.