Восстановление добычи нефти в Венесуэле может занять десятилетия

Венесуэльской нефтяной промышленности для возврата к историческим максимумам производства потребуется весьма продолжительное время — несколько десятилетий. Об этом ТАСС заявил американский отраслевой аналитик Том Клоза.

По его данным, текущий объем добычи в стране составляет лишь около 900 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, в 1997 году, на пике развития отрасли, Венесуэла производила до 3,5 миллионов баррелей ежедневно.

"Восстановление нефтедобычи в Венесуэле — это задача на десятилетия", — подчеркнул эксперт.

Даже при активном притоке иностранных инвестиций и благоприятной политической конъюнктуре достижение отметки в 2 миллиона баррелей в сутки, по его расчетам, возможно не ранее конца 2020-х годов. В ночь на 5 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских нефтяных компаний возобновить работу в Венесуэле.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны, а также его супругу. 4 января самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Дональд Трамп заявил, что Мадуро с женой предстанет перед судом. Глава Белого дома обвинил венесуэльского лидера в наркотерроризме и других преступлениях.