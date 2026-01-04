НАТО послали тревожный знак из-за операции США против Мадуро

Захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро поспособствует ускорению процесса ремилитаризации Европы. С таким прогнозом выступил дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, пишет ТАСС.

Таким образом, Вашингтон послал миру четкий сигнал о том, что Америка будет активно применять военную силу как средство достижения своих политических целей. В этой связи собеседник вспомнил территориальные амбиции США относительно Гренландии.

«В Европе этот сигнал услышан. Впервые за 75 лет существования НАТО европейские страны сейчас чувствуют себя не участниками, а возможным объектом этой политики», — заявил дипломат.

Так, Соединенные Штаты не просто прекращают быть «поставщиком безопасности» для европейских стран, но и могут стать потенциальной угрозой. Такая тенденция усугубляет ощущение вакуума безопасности в Европе, уверяет источник.

Ранее экс-конгрессмен Деннис Кусинич сказал, что помешать Дональду Трампу управлять Венесуэлой может Конгресс США, незамедлительно «подрезав крылья ястребам войны». До этого американский лидер заявил о намерении управлять республикой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти.