ЕС предупредили о распаде из-за Украины

Конфликт на Украине сейчас связывает все страны Европейского союза (ЕС), однако его завершение может вскрыть имеющиеся между ними противоречия, что приведет к распаду объединения. Об этом предупредила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости.

«Сейчас это как большой воздушный шар, который все еще не лопнул из-за этой ситуации. Но как только она будет решена, не исключаю, что ЕС в своей текущей форме "взорвется", поскольку единственная их цель — это Украина», — сказала она.

Экс-министр напомнила, что уже три страны ЕС — Чехия, Словакия и Венгрия — отказались выступать гарантами кредита для Украины. Она также привела в пример слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который утверждал, что ЕС будет разваливаться постепенно, а не одномоментно.

Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш объяснил отказ Праги участвовать в помощи Украине. По его словам, победить Россию невозможно, а рассчитывать на то, что это сможет сделать ЕС, значит обманывать себя.