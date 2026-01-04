Бразилия признает вице-президента Делси Родригес главой Венесуэлы

Бразилия рассматривает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес как исполняющую обязанности главы государства после спецоперации США, вследствие которой был похищен президент страны Николас Мадуро. Об этом заявила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

По словам главы генсекретариата МИД Бразилии, отсутствие Мадуро на посту приводит к тому, что его обязанности временно возлагаются на вице-президента.

"В связи с отсутствием нынешнего президента Мадуро эту должность занимает вице-президент", - отметила да Роша в ходе пресс-конференции.

Вице-президент Венесуэлы Родригес созвала совет обороны после атаки США

В то же время сама Родригес ранее подчеркивала, что единственным законным президентом Боливарианской Республики остается Николас Мадуро. Вице-президент обратилась к властям США с требованием немедленно освободить венесуэльского лидера и вернуть его в Каракас.