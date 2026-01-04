На Западе предрекли судьбу Зеленского после атаки Трампа на Венесуэлу

Украинский лидер Владимир Зеленский может быть следующей целью президента США Дональда Трампа после нападения на Венесуэлу. Такое мнение высказал политолог, преподаватель в Школе политических исследований Оттавского университета в Канаде Иван Качановский в соцсети Х.

«Зеленский не понимает, что он может быть следующим», — написал он.

На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу следует похитить Владимира Зеленского, а не президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, действия Трампа сделали актуальным вопрос о том, почему нельзя было провести такую же операцию в отношении Зеленского или бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

