Названы новые цели Трампа после Венесуэлы

Согласно анализу британской газеты Guardian, следующими целями США после проведения операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания. Издание указывает, что действия администрации Дональда Трампа вызывают серьёзную тревогу у правительств этих стран, против которых американский лидер ранее выражал готовность предпринять радикальные шаги.

В материале утверждается, что политика Трампа ускоряет переход к миру, разделённому на конкурирующие сферы влияния, где исход противостояния будет определяться прежде всего военной силой и готовностью её применить.

В подтверждение этого Guardian напоминает, что в последнее время Трамп заявлял о готовности защищать иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией «любыми необходимыми средствами».

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

