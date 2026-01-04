Иран запаниковал после похищения Мадуро

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес является актом государственного терроризма со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

«Министр иностранных дел Ирана, решительно осудив военную агрессию США против Венесуэлы, а также захват законного президента этой страны и его супруги, назвал эти действия примером государственного терроризма и прямым нападением на суверенитет и волю венесуэльского народа», — говорится в заявлении иранского МИД.

3 января стало известно, что кортеж с Николасом Мадуро прибыл на территорию штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вооружённые силы США доставят Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти определят место суда над ним и его женой. В ответ МИД Венесуэлы потребовал срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН.