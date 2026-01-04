На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

Президенту США Дональду Трампу следует похитить украинского главу Владимира Зеленского, а не лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

«Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу? Почему можно оставить миллионы людей без света, а террорист при этом продолжает работать, жить в тепле и сытости?», — задался он вопросом.

По его словам, действия Трампа сделали актуальным вопрос о том, почему нельзя было провести такую же операцию в отношении Зеленского или бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

В Госдуме назвали причину похищения Мадуро

Ранее Зеленский прокомментировал захват Мадуро американскими военными.

«Если так можно поступать с диктаторами, то США знают, что им делать дальше», — заявил он.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.