Верховный суд Венесуэлы определил и.о. президента после захвата Мадуро

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Дельси Родригес временно исполнять обязанности главы государства в связи с похищением президента Николаса Мадуро. Решение конституционной палаты суда было зачитано её председателем Карислией Беатрис Родригес в эфире государственного телеканала VTV.

Суд признал, что возникла исключительная ситуация, создающая материальную и временную невозможность выполнения Мадуро своих функций, что представляет угрозу для стабильности государства, национальной безопасности и непрерывности работы органов власти. В связи с этим была принята «срочная и превентивная мера защиты», направленная на обеспечение административной преемственности и всеобъемлющей обороны нации.

Макрон назвал соперника Мадуро избранным президентом Венесуэлы

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

Ранее сообщалось, что власти США доставили Мадуро в Управление по борьбе с наркотиками.