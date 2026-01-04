Трамп признал, что ошибся в оценке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго рассказал, что изначально считал украинский конфликт «самым легким», но это оказалось не так.

© Газета.Ru

«Я думаю, что у нас есть некоторый прогресс, но это война, которой вообще не должно было бы быть», — заявил американский лидер.

Он в очередной раз подчеркнул, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом.

Трамп заявил о прибыли США от конфликта на Украине

Также Трамп сказал, что не разделяет подход к урегулированию российского коллеги Владимира Путина.

«Я не в восторге от Путина», — сообщил лидер США.

На этой же пресс-конференции американский политик отметил, что Соединенные Штаты не теряют деньги на украинском конфликте, а, вероятно, «зарабатывают на нем». По словам главы государства, США поставляют НАТО много боеприпасов, за которые альянс платит. Несмотря на это, Вашингтон хочет прекращения конфликта на Украине.

Ранее Зеленский отреагировал на захват Мадуро.