Военный аналитик рассказал о предательстве в окружении Мадуро

Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал возможность предательства в окружении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был захвачен США.

Он отметил в разговоре с KP.RU, что на фоне операции в Каракасе возникают вопросы к личной охране главы государства и к армии Венесуэлы.

«Это напоминает американскую операцию в Ираке, когда в 2003 году они смогли захватить Саддама Хусейна», — заявил эксперт.

Леонков отметил, что тогда часть генералов предала своего лидера, а затем некоторые из них возглавили ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Вице-президент Венесуэлы призвала немедленно освободить Мадуро

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.