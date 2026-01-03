Трамп высказался об отношениях с Россией после операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что Вашингтону и Москве предстоит урегулировать имеющиеся вопросы между собой.

Этот комментарий был дан в ответ на вопрос о том, как проведённая американскими военными операция в Венесуэле может повлиять на отношения с Россией и Китаем.

"Что ж, Россия… когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом", - заявил Трамп.

Ранее, в субботу, Трамп сообщил о нанесении США массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе и участии в операции элитного подразделения Delta Force сопровождали эти заявления. При этом власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро, и потребовали доказательств того, что он жив. В США ряд конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом.

