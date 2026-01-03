Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что Лондон рассчитывает на «тесное сотрудничество» с новым главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Согласно сообщению канцелярии, команда Стармера надеется на дальнейшее сотрудничество с новым офисом Зеленского. Кроме того, Стармер также добавил, что ранее советники по национальной безопасности стран коалиции желающих обсудили перспективы развертывания военного контингента на Украине в течение уже нескольких дней после прекращения огня.

«Премьер-министр приветствовал назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* главой офиса президента Украины и сказал, что его команда надеется на тесное сотрудничество с ним», — сказано в сообщении.

Ранее Буданов* получил предложение от Зеленского возглавить офис украинского президента.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.