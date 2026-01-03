В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

Президент США Дональд Трамп считает небольшие войны оправданными и намерен проводить их и дальше.

Дальнейшие действия американского лидера спрогнозировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Трамп не против применения военной силы как таковой, он против широких военных действий и втягивания США в дорогостоящие и тупиковые "бесконечные войны". Если же война быстротечна и в короткий срок достигает заявленной цели, то она, с точки зрения Трампа, оправдана и даже целесообразна», — сказал он.

По его словам, при Трампе США продолжат проводить подобные операции, избегая «военных ловушек» по типу Вьетнама и Афганистана. Вероятность того, что при нынешнем главе Белого дома случится «второй Вьетнам» сенатор оценил как низкую.

Ранее Трамп заявил, что США не будут размещать войска на территории Венесуэлы, если вице-президент республики Делси Родригес будет выполнять требования Вашингтона.