Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп сделала новое заявление об окончании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине оказалось для него гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. При этом глава Белого дома признал, что изначально ошибся — он думал, что закончить конфликт будет гораздо проще.

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — заявил он.

