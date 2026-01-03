Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сделала новое заявление об окончании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине оказалось для него гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. При этом глава Белого дома признал, что изначально ошибся — он думал, что закончить конфликт будет гораздо проще.

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — заявил он.

Трамп заявил, что США «зарабатывают» на украинском конфликте

3 января США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, после чего бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента страны Николаса Мадуро. Позже Трамп выступил на пресс-конференции по итогам этих событий.