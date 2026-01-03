Зеленский высказался об увольнении Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом он сказал на брифинге, пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

По словам Зеленского, в настоящее время замена главкома не предусматривается.

Помимо прочего, украинский глава рассказал о продолжающихся процессах перезагрузки, которые происходят в кабмине, системе безопасности и министерстве обороны. Он анонсировал там масштабные ротации в ближайшее время.

Зеленский заявил о шансе закончить конфликт

Ранее аналитики подмечали, что единственной причиной нахождения Александра Сырского на посту главкома ВСУ является полная лояльность Киеву. По словам источников, у него отсутствуют политические амбиции, чего нельзя сказать про его предшественника — нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.