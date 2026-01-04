Зеленский выразил надежду на «встречу с сексом» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский оговорился во время выступления на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, заявив, что надеется на «встречу с сексом» в Париже. Видео размещено в Telegram-канале Зеленского.

Украинский лидер ошибочно произнес фразу sex scene («сцена секса») вместо sixth — шестое число.

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — заявил Зеленский, быстро исправив оговорку.

В том же видео президент Украины сообщил о новом шансе закончить конфликт. Зеленский заявил , что встретился с представителями стран «коалиции желающих», в ходе мероприятия обсудили последовательность дальнейших шагов. Так, 5 января пройдет встреча начальников генеральных штабов, а 6 января в Париже состоится саммит на высшем уровне.