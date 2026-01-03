В США резко высказались о захвате Мадуро

Операция властей США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро является актом войны. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Грегори Дэддис в разговоре с телеканалом NBC.

Он подчеркнул, что в обсуждении подобных решений должны участвовать конгрессмены и американская общественность.

«Совершенно очевидно, это акт войны... Я считаю, что это, конечно же, не входит в компетенцию только исполнительной власти», — сказал он.

Трамп раскрыл, что будут делать с Мадуро в США

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро и его жены. Они были вывезены из Венесуэлы. Трамп сообщил, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.