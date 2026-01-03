Зеленский заявил о шансе закончить конфликт

Владимир Зеленский объявил о том, что сейчас появился шанс закончить конфликт в ходе встречи с советниками по нацбезопасности 18 государств «Коалиции желающих».

Он также сообщил, что был утвержден график дальнейших переговоров: уже 5 января соберутся начальники генштабов, а 6 января в Париже состоится саммит лидеров, который должен подготовить почву для прямой сделки с администрацией Дональда Трампа.

«Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить эту войну. И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути тоже не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку», — заявил Зеленский по итогам консультаций в Киеве.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов подтвердил, что с Вашингтоном согласован военный документ, касающийся гарантий безопасности.