Зеленский заявил о шансе закончить конфликт
Владимир Зеленский объявил о том, что сейчас появился шанс закончить конфликт в ходе встречи с советниками по нацбезопасности 18 государств «Коалиции желающих».
Он также сообщил, что был утвержден график дальнейших переговоров: уже 5 января соберутся начальники генштабов, а 6 января в Париже состоится саммит лидеров, который должен подготовить почву для прямой сделки с администрацией Дональда Трампа.
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов подтвердил, что с Вашингтоном согласован военный документ, касающийся гарантий безопасности.