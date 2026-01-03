Трамп рассказал, как США будут распоряжаться нефтью из Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, как власти США намерены распоряжаться венесуэльской нефтью.

Он отметил на пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что США намерены продавать венесуэльскую нефть другим странам.

«Мы будем продавать им нефть, возможно, в гораздо больших объёмах. Поскольку они [венесуэльские производители] не могли добывать [нефть] в больших объёмах из-за того, что у них была такая плохая инфраструктура», — сказал он.

По его словам, США будут массово распродавать огромные объёмы нефти латиноамериканской страны.

Ранее Трамп пообещал позаботиться о нефтяной инфраструктуре Венесуэлы.

Трамп объявил о намерении управлять Венесуэлой

До этого в Совете Федерации заявляли, что доминирование в сфере энергетики стало ключевым элементом новой Стратегии национальной безопасности США, что объясняет внимание Вашингтона к Венесуэле.