Трамп уже рассказал, как США будут распоряжаться нефтью из Венесуэлы

RT на русском

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, как власти США намерены распоряжаться венесуэльской нефтью.

Трамп рассказал, как США будут распоряжаться нефтью из Венесуэлы
© РИА Новости

Он отметил на пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что США намерены продавать венесуэльскую нефть другим странам.

«Мы будем продавать им нефть, возможно, в гораздо больших объёмах. Поскольку они [венесуэльские производители] не могли добывать [нефть] в больших объёмах из-за того, что у них была такая плохая инфраструктура», — сказал он.

По его словам, США будут массово распродавать огромные объёмы нефти латиноамериканской страны.

Ранее Трамп пообещал позаботиться о нефтяной инфраструктуре Венесуэлы.

Трамп объявил о намерении управлять Венесуэлой

До этого в Совете Федерации заявляли, что доминирование в сфере энергетики стало ключевым элементом новой Стратегии национальной безопасности США, что объясняет внимание Вашингтона к Венесуэле.