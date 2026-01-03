Трамп рассказал о перестрелке при захвате Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался укрыться в бункере, однако вооруженные силы США не дали ему бежать. Подробности операции раскрыл президент США Дональд Трамп в ходе выступления, которое транслируют на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, американские военные «удивили» Мадуро, не позволив ему скрыться. Также Трамп рассказал, что в ходе операции по захвату случилась большая перестрелка, но за 47 секунд бойцы спецподразделения все зачистили.

Трамп заявил, что власть Мадуро в Венесуэле закончилась. Вашингтон предаст его американскому суду.

Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес разрабатывали несколько месяцев. В ходе операции задействовали более 150 летательных аппаратов.